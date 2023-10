10 biciclete mountain bike100 boxe portabile100 casti audioAcestea sunt premiile acordate in a 4-a editie a concursului scolar "Reciclezi pentru viitorul tau!" de catre ADI Deseuri si Supercom SA, elevilor care vor aduce la scoala deseurile reciclabile colectate selectiv din gospodariile lor.Aceasta intrecere educativa ce se va desfasura in perioada 15 octombrie- 15 noiembrie, a fost lansata in 10 scoli din judet:Scoala Gimnaziala Spermezeu;Scoala Profesionala Tarlisua;Scoala ... citeste toata stirea