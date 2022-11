Cristian Niculae: Felicitari elevilor si cadrelor didactice de la Liceul "Solomon Halita" Sangeorz-Bai, implicati in campania nationala "Curatam Romania!"

Campania nationala "Curatam Romania" - Vrem o tara fara deseuri abandonate s-a desfasurat si la Singeorz-Bai printr-un parteneriat intre A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud si voluntarii cu inimile mari de la Liceul Teoretic "Solomon Halita" din Sangeorz-Bai!Provocarea lansata in acest an de A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud - "Haideti sa facem din Bistrita-Nasaud un judet mai curat!" - a fost acceptata si transformata in fapte de elevii voluntari ai Liceului Teoretic "Solomon Halita" din ... citeste toata stirea