Cristian Stancu, elev la CN Andrei Muresanu: Excelenta la istorie - experienta mea

Ma numesc Cristian Stancu si sunt elev in clasa a XII-a F, la Colegiul National "Andrei Muresanu", Bistrita, pasionat de istorie, geografie si de cultura generala. Am participat la cursurile Centrului de Excelenta pentru istorie inca din clasa a VIII-a. Principala motivatie a fost faptul ca ma simteam in largul meu, fie ca era vorba de pregatirile pentru olimpiade, sau diverse intrebari pertinente sau puerile, eram mai liber decat la clasa, fara inhibitia provocata de colegi sau presiunea ... citeste toata stirea