Cum alegi masina second hand potrivita?

O masina noua este destul de scumpa, iar multe persoane aleg sa se orienteze catre piata automobilelor second hand. Stim insa ca trebuie sa fim foarte atenti atunci cand decidem sa achizitionam o masina second hand deoarece multe dintre masini au o calitate indoielnica.Daca nu esti un cunoscator foarte bun in materie de masini si vrei sa achizitionezi o masina va trebui sa iei cu tine pe cineva care se pricepe la masini, sau sa apelezi la o firma de vanzari auto second hand care sa iti ofere ... citeste toata stirea