Cum sa imbunatatesti performantele motocicletei tale?

Daca ai o motocicleta care are ceva ani in carca, primul lucru la care te gandesti este cum sa imbunatatesti performantele acesteia. Exista cateva metode foarte simple, de la schimbarea componentelor ce fac parte din setul motor pana la asigurarea unui lubrifiant mai bun.In acest sens, iti recomandam un ulei moto 100% sintetic, cu o vascozitate ridicata marca Motul.Dar ce alte strategii mai ai la dispozitie? Cum sa te asiguri ca ai la indemana cel mai bun prieten care sa te insoteasca in ... citeste toata stirea