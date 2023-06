Am participat la una dintre cele mai frumoase activitati, la Biblioteca Oraseneasca Nasaud. Urma sa evoluam ca actori. Doamna profesoara Maria Rus, de la Clubul Copiilor Nasaud, ne-a dat o tema interesanta, "Fantoma de la Opera", inspirata dintr-o carte celebra. Ne-a fost alaturi si doamna director Dorina Buia.Ne-am prezentat in fata publicului, incercand astfel sa ne temperam emotiile coplesitoare. S-a precizat ca suntem elevi deosebiti si ne remarcam printr-o permanenta implicare in ... citeste toata stirea