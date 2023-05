Cursantii inscrisi la noile cursuri profesionale organizate la GAL ,,Esinutul Haiducilor" au inceput activitatea practica in bucatariile a doua restaurante cu traditie din Beclean. Cele 14 persoane care participa la cursul de bucatari organizat in cadrul proiectului SOS ,,Esinutul Haiducilor". Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL Esinutul Haiducilor" au fost impartite in doua grupe dupa finalizarea partii teoretice a cursului si zilele acestea descopera secretele ... citeste toata stirea