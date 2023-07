Cursul de bucatari organizat in cadrul proiectului SOS "Esinutul Haiducilor. Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL ,,Esinutul Haiducilor" s-a incheiat recent, iar cei 13 cursanti au sustinut examenul final.Cursul a inceput in luna ianuarie, iar de atunci cursantii au avut ocazia sa descopere secretele bucatariei de la Chefi si traineri din industria HoReCa.Arta culinara inseamna gust si culoare, miros si savoare, traditie si inovatie, dar si instinct si ... citeste toata stirea