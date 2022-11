Curtea Centrului Scolar de Educatie Incluziva Beclean, reabilitata de catre un grup de voluntari de la compania Bosch din Jucu

Motto:"Voluntarii reprezinta IUBIREA in miscare." (autor anonim)Intr-o lume in care toti ne gandim doar la propriul confort, exista inca oameni care aleg sa faca lucruri marete, renuntand la timpul liber si muncind in folosul altora.Astfel, in lunile septembrie si octombrie am avut marea bucurie sa cunoastem niste oameni minunati, ingineri in cadrul companiei Bosch, fara cunostinte aprofundate in constructii, dar cu o mare iubire pentru semeni!Grupul de 33 de voluntari a venit in ... citeste toata stirea