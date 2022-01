DABSTORE.ro raporteaza pentru 2021 o cifra de afaceri de peste 1,4 milioane de euro

In 2021 din depozitul DABSTOREau fost livrate comenzi online catre peste 20.000 de clienti din toata Romania, in crestere cu 7,7% fata de 2020. Cea mai mare crestere inregistrata a fost pe segmentul de produse Apple unde vanzarile noilor iPhone, iPad si MacBook au depasit toate asteptarile companiei. Daca in 2020 vanzarile produselor Apple au reprezentat in jur de 15-20% din cifra de afaceri, la finalul anului 2021 acestea au atins si chiar depasit 40%.Pe langa arhicunoscutele deja produse ... citeste toata stirea