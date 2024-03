Dan Nantoy, Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistrita: Experimenteaza in orice fel posibil si vei gasi ceea ce ti se potriveste!

Nantoy Dan este de la Liceul de Arte "Corneliu Baba" Bistrita, coordonat la grupa de excelenta Arte-Desen 2023-2024 de prof. lector grad. did. I Stir Gavril Flaviu (si diriginte al elevului), a obtinut media generala anuala 10 la toate materiile in anul 2022-2023."La ora de excelenta studiem forma obiectelor din jur si reusim sa le intelegem. Am aceasta pasiune de cand eram la gimnaziu. De atunci si pana acum am exersat desenul prin diferite metode cum ar fi benzi desenate, proiecte, animale, ... citește toată știrea