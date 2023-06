Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala (Pl-x nr. 457/2022), care introduce varsta de 16 ani ca varsta minima pentru consimtamant valid in cazul relatiilor sexuale cu minori si care ar oferi protectie acestora in fata agresorilor sexuali, a intrat pe ordinea de zi in plenul Camerei Deputatilor. Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat ca a sustinut proiectul de lege mai ales in calitate de tata."A vorbit mai mult tatal decat ... citeste toata stirea