Daniel Suciu, despre viitorul prefect: Va fi un om asumat de catre Partidul Social Democrat, cu expertiza in zona administratiei! Propunerea, anuntata in jurul datei de 1 februarie

Deputatul Daniel Suciu, vicepresedinte al PSD Bistrita-Nasaud si purtator de cuvant al PSD BN, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa ca formatiunea a luat act de cererea prefectului Mica Oprea de a fi eliberata din functie. Potrivit acestuia, o noua nominalizare va fi facuta in proximitatea zilei de 1 februarie, iar persoana va avea competente administrative, dar si politice."Am luat act de demisie, chiar nu doresc sa fac comentarii suplimentare. Este un act unilateral. Am inteles ca