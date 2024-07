Daniel Suciu: Gabriel Lazany va avea majoritate in Consiliul Local Bistrita! Fara PNL!

Deputatul Daniel Suciu, liderul PSD Bistrita, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa ca primarul Gabriel Lazany va avea majoritate in Consiliul Local Bistrita pentru a-si indeplini proiectele, dar liberalii nu vor face parte din aceasta formula de majoritate, daca acest lucru inseamna si functia de viceprimar."Ii rog pe emisarii - pe proxy din Organizatia Municipala PNL Bistrita - sa nu-si faca nicio iluzie ca vor face parte dintr-o majoritate cu Partidul Social Democrat in municipiul ... citește toată știrea