Daniel Suciu, la Chisinau: Dragi moldoveni, suntem frati! Eu nu ma feresc de acest cuvant!

Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Daniel Suciu, a sustinut o alocotiune in cadrul sedintei solemne comune a Parlamentului Romaniei si Parlamentul Republicii Moldova, la Chisinau."Eu sunt ardelean, dar mi-as permite sa citez dintr-un moldovean de-al nostru, de la Vaslui, care spunea ca "Adevarul asteapta, numai minciuna e grabita". Parca ar fi zis-o pentru noi ardelenii care stiti ca ne pricepem in a astepta, a temporiza. Istoria si adevarul au avut dreptate, am asteptat noi ardelenii sute ... citeste toata stirea