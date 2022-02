Dar cu poarta de la Cripta-Chirales ce-ati avut?

A disparut poarta de la intrarea in Cripta de la Chirales. A rezistat hotilor vreo trei ani, dupa care a fost furata. Cripta de la Chirales, un posibil si interesant punct turistic, este vizitata de cei care circula pe DJ 151. Sus, deasupra intrarii, infipta in stanca, am pus o placa pe care sunt trecute cateva date interesante din trecutul acestei zone. Si un numar de telefon - 0742.043736. Am fost solicitat de mai multe ori de grupuri de studenti si elevi, de oameni mai in varsta, in trecere ... citeste toata stirea