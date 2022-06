Daruri de la primarul Traian Simionca pentru cei peste 500 de copii de la Livezile. In toamna, Zilele comunei

Peste 500 de copii s-au bucurat, intr-o zi de aleasa sarbatoare, de intalnirea, in Parcul comunei Livezile, sub semnul frumosului. Cei mici s-au intrecut in desene pe asfalt si s-au jucat in parcul de distractii pus la dispozitie de primarul Traian Simionca. Tot acum, directorul Ana Capota, impreuna cu primarul Traian Simionca, au acordat diplome de merit pentru fiecare clasa participanta de la scolile de pe raza comunei."Este Ziua Copilului. Azi, pentru toti copiii din comuna Livezile, de la ... citeste toata stirea