Datele pentru programari - luna septembrie - la Policlinica Bistrita!

Luni, 18 August 2025, ora 15:16
Datele de la care se vor putea face programari la specialitatile medicale / paraclinice din Policlinica Bistrita, pentru luna septembrie.

Programarile se pot face:

* On-line: www.sjub.ro - sectiunea Programari online (https://sjub.ro/programari-online-policlinica/)

* Telefonic:

- 0263 239048 - luni-vineri, intre orele 7.00-18.00

- 0735 401659 - luni-vineri, intre orele 7.00-15.00 - Pediatrie, Psihiatrie pediatrica, Neurologie pediatrica

