De astazi, Targ de Martisor - "Traditie si simbol" - la Complexul Muzeul Bistrita-Nasaud

Dragii nostri,A mai trecut un an si iata-ne ajunsi la cea de-a noua editie a Targului de Martisor "Traditie si simbol"! Ca in fiecare an, ne dorim sa venim in intampinarea primaverii asa cum se cuvine, organizand traditionalul targ care aduce impreuna producatori locali, artizani si mestesugari, oferindu-va o gama variata de martisoare pe care sa le oferiti cu drag celor apropiati, prietenilor si colegilor. Traditia confectionarii manuale a martisoarelor continua si anul acesta, iar fiecare ... citește toată știrea