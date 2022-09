De ce platim apa de ploaie? Director general Aquabis, Ion Sandru: Asa prevede regulamentul ANRSC, pentru toata Romania

Directorul general al SC Aquabis SA, Ion Sandru, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca facturarea apei meteorice, cunoscuta drept apa de ploaie, este impusa de Regulamentul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile de Comunitare de Utilitati Publice, care se aplica la nivel national. Aceasta prevedere de fost transmisa in mod obligatoriu si in regulamentul Aquabis."Apa de pe trama stradala, acoperisuri si curti betonate care ajunge in canalizare o facturam. In ... citeste toata stirea