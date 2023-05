Cu entuziasm grupul Erasmus de la Liceul Tehnologic Feldru, format din 8 elevi de clasa a XI-a, profesionala, electric, insotiti de catre cadrele didactice Gavriloaie Iacob si Bodiu Mircea au ajuns in Portugalia, orasul Barcelos pentru realizarea primei mobilitati cu elevii din cadrul proiectului Erasmus ,,Cheia succesului in invatamantul profesional. Invatarea digitala si practici sustenabile."Aici vor desfasura 15 zile de practica in atelierele de electrica si se vor bucura de frumusetea ... citeste toata stirea