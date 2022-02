De la URSS, la Federatia Rusa, intr-o viata de om

,,Rusia priveste Ucraina ca pe un poligon de lupta contra Occidentului." (Valentin Naumescu)In urma cu vreo 63 de ani, cand ma reintorceam de la scoala primara din Chintelnic, pe un gard, mai bine zis palant, facut din scanduri late, vopsit in alb, era scris cu litere de tipar, mari si rosii, urmatoarea lozinca: ,,In anul 2000 URSS va intrece SUA la productia de carne". Ma bucuram citind textul acesta considerand Uniunea Sovietica o tara prietena, de-a noastra, asa cum se spunea in versurile ... citeste toata stirea