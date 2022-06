De luni, circulatie oprita de la Spitalul Judetean, la Romsilva, pe Linia Verde! Vor incepe lucrarile si pe strazile Garii - Decebal - Andrei Muresanu - Nasaudului

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a anuntat ca lucrarile la proiectul "Linia Verde" continua in aceasta perioada, chiar daca au fost aduse modificari privind solutiile tehnice, asta pentru ca, din anumite puncte de vedere, nu mai raspunde exigentelor momentului si de viitor."Am dispus o revizuire a acestui proiect, care cuprinde, in linii mari, extinderea suprafetelor de trotuare pavate cu piatra naturala, ma refer la str. Bistricioarei, care e in centrul orasului, str. Grigore Balan, ... citeste toata stirea