De vazut! La Muzeul Bistrita, din 15 februarie, expozitia Simpozionului International de Acuarela "Iulia Halaucescu"

Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, in parteneriat cu Fundatia "Mircea Titus Romanescu" si U.A.T. Tarcau, va invita sa vizitati Expozitia Simpozionului International de Acuarela "Iulia Halaucescu", Tarcau, 2019-2023 ce va avea loc in cadrul Muzeului din Bistrita, in perioada 15 februarie - 4 martie 2024. Vernisajul expozitiei va avea loc joi, 15 februarie 2024, ora 13.00, in prezenta reprezentantilor partenerilor organizatori si a initiatorului proiectului, Mircea Titus Romanescu alaturi de ... citește toată știrea