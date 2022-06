De Ziua Eroilor, Generalul Grigore Balan, eroul dezrobirii Ardealului, comemorat la Blajenii de Sus

Ziua Eroilor este celebrata, in fiecare an, odata cu sarbatoarea crestina a Inaltarii Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Pasti. Ziua Eroilor neamului are ca scop sa ne aduca aminte de ostasii cazuti de-a lungul veacurilor pe campurile de lupta, pentru credinta, libertate, dreptate si pentru apararea tarii si intregirea neamului.Pentru cinstirea eroilor din judetul Bistrita-Nasaud, am depus coroane de flori la Bustul Generalului erou Grigore Balan din satul Blajenii de Sus, a transmis ... citeste toata stirea