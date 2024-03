DEER vine in sprijinul utilizatorilor si lanseaza asistentul virtual ChatVolt

Distributie Energie Electrica Romania, lider national in distributia de energie electrica, lanseaza astazi, 15 martie, ora 22:00, asistentul virtual ChatVolt, care va oferi informatii rapide si actualizate privind intreruperile in alimentarea cu energie electrica, suport in transmiterea indexului autocitit si va inregistra sesizarile privind deranjamentele, printr-o interactiune automata, rapida si usor de utilizat.Dupa lansarea noului site si a hartii interactive, chatbot-ul, denumit ... citește toată știrea