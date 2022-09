Delegatie din orasul german Wiehl, la Bistrita

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a primit vizita unei delegatii din orasul german Wiehl, condusa de dr. Hans Georg Franchy, presedintele Asociatiei de Prietenie Germana - Saseasca - Romana Wiehl - Bistrita, din care a facut parte si viceprimarul Udo Kolpe si consilierul local Jurgen Poschner."In spiritul prieteniei reale si al unei vechi colaborari, intalnirea a venit dupa vizita pe care am facut-o in luna mai a acestui an la Wiehl, unde m-am vazut cu multi sasi si romani care ... citeste toata stirea