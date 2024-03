Delegatie oficiala din Bulgaria, la Beclean. Administratia locala din Topolovgrad a luat orasul Beclean drept exemplu de bune practici in accesarea de fonduri europene

O delegatie oficiala din partea orasului Topolovgrad, Bulgaria, coordonata de catre primarul Bozhin Bozhinov s-a aflat la sfarsitul lunii februarie in orasul Beclean pentru a stabili impreuna relatii de cooperare si prietenie intre orasul Topolovgrad si orasul Beclean.Experienta administratiei locale a orasului Beclean in ceea ce priveste dezvoltarea si modernizarea comunitatii locale, in special in ceea ce priveste atragerea si derularea de investitii prin programele Uniunii Europene cu ... citește toată știrea