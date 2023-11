Am reusit sa impunem astazi introducerea pe ordinea de zi si adoptarea proiectului de lege care prevede masuri privind cresterea drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate, raspunzand astfel solicitarilor angajatilor CNAS, care au protestat in ultima perioada, anunta deputatul Diana Morar."In aceasta dimineata, liderul BNS, Dumitru Costin, si-a asumat reluarea activitatii in cel mai scurt timp, dupa adoptarea PLX 172/2023, astfel ca angajatii caselor ... citeste toata stirea