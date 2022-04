Deputatul Bogdan Ivan: 129 de ani de social-democratie celebrati la Sant, comuna natala a lui Enea Grapini

Data de 31 Martie marcheaza fondarea in 1893, de catre un grup de intelectuali, a primului partid cu valori de stanga, ce a devenit ulterior Partidul Social Democrat din Romania! Rolul membrilor primului partid social-democrat din Romania a fost determinant in infaptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918!Enea Grapini, unul dintre cei mai reprezentativi social-democrati bistriteni, s-a nascut in Rodna Veche (actuala comuna Sant), in 1893. Inginer si arhitect, a fost initiator al Consiliului ... citeste toata stirea