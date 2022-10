Deputatul Bogdan Ivan: Am mare incredere ca putem castiga alegerile locale in 2024! Voi da 100% si mai mult decat atat, alaturi de echipa PSD!

Deputatul Bogdan Ivan, ales prim-vicepresedinte al PSD Bistrita-Nasaud si desemnat drept candidat al social-democratilor pentru presedintia Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud la alegerile locale din toamna lui 2024, a declarat ca tinta social-democratilor este recastigarea Primariei Bistrita, pastrarea celor 42 de primarii, plus alte 2-5 primarii, o majoritate in Consiliul Judetean si continuarea proiectelor la Consiliul Judetean, tot cu PSD. Bogdan Ivan a precizat ca PSD are prima sansa, dar ... citeste toata stirea