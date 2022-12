Deputatul Bogdan Ivan, la manifestarile dedicate Zilei Nationale de la Bistrita, Beclean si Nasaud

"Daca nu m-as fi nascut roman, as fi fugit in Romania!" - A. PaunescuAsta simt clipa de clipa si cu atat mai mult astazi de Ziua Nationala a Romaniei, la intalnirea cu fratii romani din Bistrita, Beclean si Nasaud!1 Decembrie 1918 reprezinta evenimentul principal din istoria Romaniei. Avem datoria morala sa cinstim si sa purtam respect eroilor care au luptat cu propria viata pentru libertatea tarii noastre.De la ei am primit o tara si ... citeste toata stirea