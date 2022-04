Deputatul Bogdan Ivan: Norma de hrana pentru bolnavii din spitale dublata prin lege

Norma de hrana pentru bolnavii din spitale dublata azi prin lege. Norma de hrana pentru bolnavii din spitale dublata azi prin #lege!Ce prevede legea pe care am initiat-o in urma cu un an impreuna cu colegii mei din #PSD:- Minim 22 de lei/zi pentru hrana bolnavilor din Romania!- Valoarea de 22 de lei/zi se va actualiza anual cu rata inflatiei (nu mai e nevoie sa votezi in fiecare an norma de hrana);- Finantarea pentru norma de hrana va fi suportata din bugetul de stat (nu din bugetele ... citeste toata stirea