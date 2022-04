Deputatul Bogdan Ivan: Norma de hrana pentru copiii din orfelinate majorata la 22 de lei!

Proiectul de lege adoptat astazi in Plenul Camerei Deputatilor face parte din pachetul de masuri #Sprijin_pentru_Romania, propus de #PSD. De asemenea, prin acest proiect s-a asigurat baza legala pentru alte masuri ce vor sprijini copasii institutionalizati si familiile care au luat copii in plasament maternal:-majorare de la 28 de lei la 150 de lei a alocatiei lunare pentru nevoi personale;-alocatie lunara pentru copiii aflati in plasament familial crescuta de la 630 de lei la 900 ... citeste toata stirea