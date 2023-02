Deputatul Bogdan Ivan: ZERO lei de la stat pentru cei care POT sa munceasca, dar nu VOR

Persoanele care sunt apte sa munceasca, dar refuza acest lucru, nu vor beneficia de ajutorul social, inlocuit cu venitul minim de incluziune! Numai persoanele care cu adevarat nu pot munci vor fi ajutate si sprijinite in continuare, anunta deputatul PSD BN, Bogdan Gruia Ivan."Este un proiect de lege pe care l-am votat astazi si cu care am venit in fata Dvs in campania din 2020. Cu sprijinul echipei #PSD, doar cei care au nevoie cu adevarat de ajutor, vor avea un venit minim de incluziune ... citeste toata stirea