Deputatul Daniel Suciu, la inaugurarea Bazinului de inot din Drobeta Turnu Severin, investitie promovata in vremea mandatului sau de la Ministerul Dezvoltarii

Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Daniel Suciu, a participat, la Drobeta Turnu Severin (judetul Mehedinti) la evenimentul de inaugurare a Bazinului de inot, investitie pe care a sustinut-o ca ministru al Dezvoltarii, in anul 2019. Deputatul Suciu a fost invitate de Aladin Georgescu, presedintele Consiliului Judetean Mehedinti."Bine faci, bine gasesti chiar si peste ani! In martie 2019, la o luna dupa ce am preluat functia de ministru promiteam din mijlocul unei ruine ca ... citește toată știrea