Deputatul Daniel Suciu: Multumesc tuturor colegilor pentru sprijin! Am incredere ca suntem cea mai buna echipa

Sunt 17 ani de cand fac parte din aceasta minunata echipa, PSD Bistrita-Nasaud si am fost mereu onorat de fiecare data cand am primit increderea colegilor mei. Ii multumesc presedintelui Radu Moldovan si tuturor colegilor pentru tot sprijinul din acesti ani si am incredere ca suntem ... citește toată știrea