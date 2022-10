Deputatul Daniel Suciu: NOI SUNTEM cei care in 2024 vom veni in fata bistritenilor! Dr. Mihaela Albu, prof. Georgeta Bors, Alina Gambuta, Cristi Pop, Ioana Rus, Andrei Kozuk, Adi Veres si povestea continua!

Deputatul Daniel Suciu, vicepresedinte al PSD Bistrita-Nasaud, a anuntat ca va candida pentru functia de presedinte al Organizatiei Municipale a PSD Bistrita, la Conferinta de alegeri programata pentru anul viitor. De altfel, deputatul Daniel Suciu - venit in PSD de 15 ani - este, in prezent, presedinte executiv al PSD Bistrita. Acesta si-a asumat reconfigurarea organizatiei municipale, cea mai mare a PSD BN, cooptand noi membri, oameni cu cariere, care vor sa se implice in viata urbei."Acum ... citeste toata stirea