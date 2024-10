Deputatul Daniel Suciu: Uitarea intentionata si ipocrizia sunt cele mai urate atribute in politica, iar liberalii azi le practica cu un avant penibil

Uitarea intentionata si ipocrizia sunt cele mai urate atribute in politica, iar liberalii azi le practica cu un avant penibil. Mai deunazi liberalii cereau scoaterea anumitor partide in afara legii, clameaza vartos suprematia deciziilor CCR, dar folosesc deciziile acesteia ca pres de sters picioarele sau arme politice. E un fel de milogeala pentru voturi, un fel de neputinta cronica pe care trebuie sa o arunce oriunde numai in curtea lor nu. Azi, domnule aspirant la presedintie Ciuca, tocmai ai ... citește toată știrea