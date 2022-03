Deputatul Diana Morar: A fost adoptata Legea internetului pentru toti! Care sunt principalele prevederi

Deputatul PNL Bistrita-Nasaud, Diana Morar, anunta ca plenul Camerei Deputatilor a aprobat "Legea internetului pentru toti", prin care se creeaza cadrul legislativ in asa fel incat, in termen de trei ani de la data intrarii in vigoare a legii, institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa conecteze la internet toate cladirile pe care le detin sau le administreaza si care au ca destinatie principala furnizarea de servicii publice."Satisfactia mea este cu atat mai mare cu cat inca din ... citeste toata stirea