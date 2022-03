Deputatul Diana Morar: A fost votata Legea activitatilor casnice! Muncitorii casnici vor primi tichete

Deputatul Diana Morar anunta ca a votat, in Camera Deputatilor, Legea activitatilor casnice, proiect asumat prin PNRR.Reglementarea activitatii prestatorului casnic prevede posibilitatea remunerarii in tichete cu valoare de 15 lei pentru persoanele fizice care vor desfasura activitati casnice in beneficiul altor persoane. Cei care muncesc in activitati necalificate, de tip menaj, croitorie, prepararea hranei sau bone ocazionale pot deveni asigurati. Pentru a dobandi statutul de asigurat si ... citeste toata stirea