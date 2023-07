Desi este vacanta parlamentara, activitatea deputatului liberal Diana Morar in circumscriptie este una intensa."Am inceput din aceasta saptamana audientele si intalnirile cu cetateni si colegi din PNL, pe diferite teme de interes pentru comunitate si nu numai. Pentru mine este una dintre cele mai importante activitati din experienta de parlamentar si o fac cu bucurie ori de cate ori sunt in judet. Conectarea cu oamenii pe care ii reprezint cu onoare in Parlamentul Romaniei, discutiile despre ... citeste toata stirea