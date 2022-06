Deputatul Diana Morar, coinitiator al proiectului de modificare a legii achizitiilor publice: Proceduri simplificate, termene reduse!

Deputatul liberal Diana Morar anunta ca a votat in Camera Deputatilor, in calitate de coinitiator, proiectul de lege pentru modificarea si completarea legilor privind achizitiile publice, concesiunile de lucrari si servicii si caile de atac in urma atribuirii.Potrivit parlamentarului bistritean, proiectul de lege aduce schimbari majore la Articolul 7 din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice, care prevede pragurile pentru achizitii directe fara licitatie."Achizitia directa de bunuri ... citeste toata stirea