Deputatul Diana Morar: Congresul Partidului Popular European de la Bucuresti subliniaza rolul esential al Romaniei si al Partidului National Liberal in consolidarea viziunii europene!

Congresul Partidului Popular European se desfasoara, timp de doua zile, la Bucuresti, in prezenta a peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari."Aceasta intalnire istorica subliniaza rolul esential al Romaniei si al Partidului National Liberal in consolidarea viziunii europene si a valorilor comune care ne unesc.Intr-un moment crucial pentru viitorul Europei, ne reunim pentru a discuta si a propune rezolutii care vizeaza revitalizarea zonelor rurale, sprijinirea Ucrainei in fata ... citește toată știrea