Deputatul Diana Morar, cu amendament aprobat la Buget: Veste buna pentru judetul Bistrita-Nasaud - autospeciale noi la Serviciul de Ambulanta!

Am depus un amendament la Legea bugetului de stat pe anul 2023, care a fost aprobat, privind achizitionarea a 4 autospeciale Dacia Duster, tip ACD, 4x4, dotate cu echipamente medicale specifice, pentru consultatii la domiciliu, ce vor deservi Serviciul de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, anunta deputatul PNL Bistrita-Nasaud, Diana Morar."Ambulantele tip ACD pentru consultatii la domiciliu cu medic, aflate in prezent in dotarea parcului auto al Serviciului de Ambulanta Judetean ... citeste toata stirea