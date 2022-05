Deputatul Diana Morar: Decizia CCR privind pensiile speciale nu creeaza cadrul legal pentru acordarea de noi pensii speciale!

Deputatul Diana Morar a explicat, intr-o postare pe pagina de facebook, ce urmari are Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei pe tema neconstitutionalitatii eliminarii pensiilor speciale ale parlamentarilor."Decizia CCR privind pensiile speciale nu creeaza cadru legal pentru acordarea de noi pensii speciale. Ea are aplicabilitate strict asupra pensiilor fostilor parlamentari aflate in plata la data abrogarii legii. Acestea urmeaza a fi platite in continuare. Pensii speciale noi insa nu se ... citeste toata stirea