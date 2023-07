Deputatul Diana Morar a fost, in acest sfasit de saptamana, in mijlocul prietenilor liberalilor din zona Nasaudului."Odata cu redeschiderea biroului meu parlamentar la Nasaud, am avut ocazia sa intalnesc si sa port discutii cu oameni importanti ai comunitatii locale si zonale, astfel ca am fost bucuroasa sa raspund pozitiv ideii colegei mele, consilier local, Claudia Talpos, de a organiza o seara in care prietenii liberalilor si liberalii sa se ... citeste toata stirea