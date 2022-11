Deputatul Diana Morar: Legea Fara Penali, pe care am modificat-o si armonizat-o inainte de a fi adoptata, promulgata de presedintele Romaniei

Legea #FaraPenali, pe care am modificat-o si armonizat-o inainte de a fi adoptata, a fost promulgata de presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, anunta deputatul liberal Diana Morar, pe pagina de facebook.Potrivit acesteia, este in vigoare prevederea prin care la alegerile locale, parlamentare si prezidentiale se interzice candidatura persoanelor care au suferit o condamnare definitiva. "In plus, legea extinde interdictia de a fi ales consilier local, consilier judetean, primar, ... citeste toata stirea