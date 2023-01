Deputatul Diana Morar: Legea prin care se elimina dosarul cu sina, promulgata de presedinte!

Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii pe care am initiat-o alaturi de colegul meu, ministrul Sebastian Burduja, si care prevede o serie de masuri de simplificare in obtinerea unor servicii publice din partea institutiilor, in beneficiul cetatenilor, anunta deputatul liberal Diana Morar.Astfel:Institutiile au obligatia de a publica modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor furnizate, in format electronic, pe pagina de internet proprie. ... citeste toata stirea