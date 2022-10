Deputatul Diana Morar: Ministerul Justitiei aloca bani pentru lucrarile de la Judecatoria Beclean

Deputatul liberal Diana Morar a adus o veste buna pentru infrastructura judiciara din judet, si anume continuarea lucrarilor la noul sediu al Judecatoriei Beclean. "De pe vremea cand eram secretar de stat la Ministerul Justitiei m-am preocupat pentru deblocarea contractului de lucrari de la Judecatoria Beclean. In acest an, investiia a beneficiat de un studiu de fezabilitate, iar in proiectia bugetara care este in acest moment la nivel de minister si propunerea va fi de ... citeste toata stirea